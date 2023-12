Atelier famille de peinture sur biscuit Faiencerie de Gien 78 place de la Victoire Gien, 27 décembre 2023, Gien.

Gien Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-27 10:30:00

fin : 2023-12-27 12:00:00

La peinture sur biscuit de faïence est pratiquée entre ces murs depuis plus de 200 ans… Venez vous y essayer en famille !

Personnalisez vous-même votre pièce en faïence à la peinture acrylique, et repartez avec votre création !

À l’issue de l’atelier, vos pièces peintes sont vernies à la bombe, pour un aspect brillant et surtout pour que cela tienne.

Pour cette raison, les pièces ne pourront pas être utilisées à des fins alimentaires.

12 EUR.

78 place de la Victoire

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-20 par ADRT45