Atelier famille de peinture sur biscuit Faiencerie de Gien 78 place de la Victoire Gien, 31 octobre 2023, Gien.

Gien,Loiret

La peinture sur biscuit de faïence est pratiquée entre ces murs depuis plus de 200 ans… Venez vous y essayer en famille !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:00:00. 12 EUR.

78 place de la Victoire

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Painting on earthenware cookie has been practiced within these walls for over 200 years… Come and try it with your family!

La pintura sobre bizcocho de barro se practica entre estos muros desde hace más de 200 años… ¡Ven y pruébalo con tu familia!

Die Malerei auf Biskuitplatten wird zwischen diesen Mauern seit über 200 Jahren praktiziert… Probieren Sie es mit Ihrer Familie aus!

Mise à jour le 2023-10-24 par ADRT45