Visite Guidée Sur les pas de Balzac 78 Boulevard Heurteloup Tours, 2 septembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Né à Tours le 20 mai 1799, Honoré de Balzac conserve toute sa vie une affection réelle pour sa ville natale..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 16:00:00. 8 EUR.

78 Boulevard Heurteloup

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Born in Tours on 20 May 1799, Honoré de Balzac retained a real affection for his native town all his life.

Nacido en Tours el 20 de mayo de 1799, Honoré de Balzac conservó durante toda su vida el afecto por su ciudad natal.

Honoré de Balzac wurde am 20. Mai 1799 in Tours geboren und behielt sein ganzes Leben lang eine echte Zuneigung zu seiner Geburtsstadt.

