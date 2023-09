la résidence derrière la villa 78 Bd Jeanne d’Arc Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Soissons la résidence derrière la villa 78 Bd Jeanne d’Arc Soissons, 14 octobre 2023, Soissons. la résidence derrière la villa Samedi 14 octobre, 11h00 78 Bd Jeanne d’Arc La résidence d’Agate est nouvellement arrivée en périphérie du boulevard

Jeanne d’Arc, à l’arrière d’une des très belles villas du début du XXe siècle.

Venez la découvrir en présence d’un technicien pour la partie chantier, et

d’un guide conférencier pour l’histoire des lieux. 78 Bd Jeanne d’Arc 78 Bd Jeanne d’Arc, Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00 ville Soissons Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu 78 Bd Jeanne d'Arc Adresse 78 Bd Jeanne d'Arc, Soissons Ville Soissons Departement Aisne Lieu Ville 78 Bd Jeanne d'Arc Soissons latitude longitude 49.373826;3.323429

78 Bd Jeanne d'Arc Soissons Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soissons/