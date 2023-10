Ateliers arts plastiques – My Atelier 78 avenue des Noëlles 44500 La baule La baule Catégories d’Évènement: La baule

Loire-Atlantique Ateliers arts plastiques – My Atelier 78 avenue des Noëlles 44500 La baule La baule, 23 octobre 2023, La baule. Ateliers arts plastiques – My Atelier 23 octobre – 29 décembre 78 avenue des Noëlles 44500 La baule Atelier: 26 Chaque stage propose la mise en pratique de différentes notions :

– Fondamentaux de dessin : perspective, lumière, espaces, couleurs, cadrage, composition.

– Techniques : peinture, pastels…

– Observation : dessin d’après nature, d’illustration ou de peintures

– Créativité : apprendre à poser un regard nouveau sur un sujet

Le materiel sera fournis. Les stages se dérouleront du lundi au jeudi pendant les vacances scolaire de la Tourssaint et de Noël. De 6 à 11 ans (du CP au CM2) : 10h30-12h00

Tarifs par personne*

1 séance : 26 €

2 séances : 49 €

3 séances : 74 €

4 séances : 98 €

5 séances : 115 € ​De 11 à 16 ans ( de la 6ème à la 3ème) : 14h00-16h00

1 séance : 28 €

2 séances : 53 €

3 séances : 79 €

4 séances : 105 €

5 séances : 120 € 78 avenue des Noëlles 44500 La baule 78 avenue des Noëlles 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 75 77 69 »}, {« type »: « email », « value »: « myatelier44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.myatelier44.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/ateliers-arts-plastiques-my-atelier-la-baule.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T19:00:00+02:00

2023-12-29T09:00:00+01:00 – 2023-12-29T19:00:00+01:00 CULTURE FAMILLE Détails Catégories d’Évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu 78 avenue des Noëlles 44500 La baule Adresse 78 avenue des Noëlles 44500 La baule Ville La baule Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 78 avenue des Noëlles 44500 La baule La baule latitude longitude 47.29512;-2.38786

78 avenue des Noëlles 44500 La baule La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la baule/