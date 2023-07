Visite Guidée : Tours la nuit, visite nocturne 78 – 82 Rue Bernard Palissy Tours, 14 juillet 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Dévoilé depuis novembre 2018, le plan lumière souligne et met en valeur les monuments et espaces urbains.

Au fil du parcours et à la tombée de la nuit, les éclairages doux et subtils révèlent la beauté de l’architecture tourangelle..

Vendredi 2023-07-14 21:00:00 fin : 2023-07-14 23:00:00. EUR.

78 – 82 Rue Bernard Palissy

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Unveiled since November 2018, the lighting plan highlights and emphasizes the monuments and urban spaces.

Along the way and at nightfall, the soft and subtle lighting reveals the beauty of the architecture of Tours.

Inaugurado desde noviembre de 2018, el plan de iluminación destaca y enfatiza los monumentos y espacios urbanos.

A lo largo del recorrido y al anochecer, la iluminación suave y sutil revela la belleza de la arquitectura de Tours.

Der seit November 2018 enthüllte Lichtplan betont und hebt die Denkmäler und städtischen Räume hervor.

Im Laufe des Rundgangs und bei Einbruch der Dunkelheit entfalten die sanften und subtilen Beleuchtungen die Schönheit der Architektur von Tours.

Mise à jour le 2023-07-05 par Tours Val de Loire Tourisme