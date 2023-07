Visite guidée de Tours « visite générale » 78/82 rue Bernard Palissy Tours, 8 juillet 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

La ville de Tours est fondée au Ier siècle sur la rive gauche de la Loire. Au Moyen Age, deux secteurs distincts se développent : la Cité autour de la butte insubmersible du quartier de la cathédrale et le secteur de Châteauneuf également connu sous le nom de Vieux Tours..

Mercredi 2023-07-08 10:00:00 fin : 2023-08-25 12:00:00. 8 EUR.

78/82 rue Bernard Palissy

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The city of Tours was founded in the 1st century on the left bank of the Loire. In the Middle Ages, two distinct sectors developed: the City around the unsinkable mound of the cathedral district and the Châteauneuf sector also known as Vieux Tours.

La ciudad de Tours fue fundada en el siglo I en la orilla izquierda del Loira. En la Edad Media se desarrollaron dos sectores diferenciados: la Cité, en torno al montículo insumergible del barrio de la catedral, y el sector de Châteauneuf, también conocido como Vieux Tours.

Die Stadt Tours wurde im 1. Jahrhundert am linken Ufer der Loire gegründet. Im Mittelalter entwickelten sich zwei unterschiedliche Bereiche: die Cité rund um den unsinkbaren Hügel des Kathedralenviertels und der Bereich von Châteauneuf, der auch als Vieux Tours bekannt ist.

