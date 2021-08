78-2 + Fabrique du Possible Collectif 12, 21 octobre 2021, Mantes-la-Jolie.

78-2 + Fabrique du Possible

du jeudi 21 octobre au samedi 23 octobre à Collectif 12

FABRIQUE DU POSSIBLE SUR LES RAPPORTS ENTRE POLICE ET POPULATION Thom était policier. Dans une autre vie. Il s’est passé quelque chose, un accident. Il a arrêté, il ne se souvient de rien. Ce soir il est avec ses amis, ils font la fête, il y a cette fille que personne ne connaît, ils se plaisent. Quand elle dévoile son identité, tout bascule, la soirée prend un autre tour. 78-2 c’est le numéro de l’article du code de procédure pénal qui définit les conditions des contrôles d’identité. Le spectacle, aborde à hauteur d’homme et de femme les relations entre police et habitants des quartiers populaires. À partir du destin d’un homme, des sentiments d’une femme, il est une histoire de la violence, de la justice et de l’injustice, où se mêlent et se contredisent les bonnes intentions et les mauvais coups, les cas de conscience et le respect des ordres, l’individu et les structures. Essayant d’éviter le simplisme et de contourner l’opposition frontale, Bryan Polach fait le choix du dialogue, au risque qu’il tourne court, de l’empathie au risque de la naïveté. Un spectacle et une Fabrique du possible pour tous, essentiels pour tous, tant reste prégnante aujourd’hui cette question de la police au sein de notre société, d’autant plus à Mantes-la-Jolie, trente ans après les deuils qui, en 1991, marquèrent durablement la ville et ses habitants. © Hélène Harder Jeudi 21 octobre à 20h Vendredi 22 octobre à 14h + scolaire et groupes Samedi 23 octobre à 18h Avec Fabrique du possible sur les rapports entre police et population Genre : théâtre Durée : 1h30 Dès : 14 ans

Tarifs 3€,5€,10€

Compagnie Alaska – Bryan Polach & Karine Sahler

Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie Yvelines



