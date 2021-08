Orléans Esplanade du Souvenir Français Loiret, Orléans 77ème Anniversaire de la Libération d’Orléans Esplanade du Souvenir Français Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**De 11h à 16h30 :** Stationnement d’une dizaine de véhicules militaires de collection du MVCG Orléanais d’Ingré, Place du Martroi. **17h30 :** Cérémonie de la Libération – Monument de la Victoire, esplanade du Souvenir Français. **18h00 :** Fin de la cérémonie – Mise en place du cortège. Le cortège partira de l’Esplanade du Souvenir Français, par le boulevard Alexandre Martin (côté nord dans le sens de la circulation) pour rejoindre la place Halmagrand, la rue Fernand Rabier, la rue Paul Fourché et la place de l’Etape. La Musique Municipale d’Orléans donnera une petite aubade dans la cour de l’Hôtel Groslot. Les véhicules militaires resteront stationnés jusqu’à 19h30 sur la place de l’Étape.

gratuit

Lundi 16 août, Orléans commémore le 77e anniversaire de sa libération par l’armée Américaine avec l’aide de la Résistance Française en 1944. Esplanade du Souvenir Français Esplanade du Souvenir Français Orléans Orléans Loiret

