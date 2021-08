77è anniversaire de la libération de Berjou Berjou, 14 août 2021, Berjou.

77è anniversaire de la libération de Berjou 2021-08-14 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-15 18:00:00 18:00:00

Berjou Orne Berjou

Visite du musée, reconstitution historique avec la présence de véhicules et de passionnés en uniformes d’époques, salon du livre avec la présence d’auteurs qui présenteront leurs ouvrages, et plusieurs artisans locaux qui proposeront leurs produits ! Camp de reconstitution avec véhicules et uniformes d’époque, … Et d’autres surprises seront organisées pour l’occasion.

Restauration possible sur place avec la présence de la roulotte à pizza de Xavier ! Notez aussi la présence de Barber coiff le samedi à 15h qui proposera des coupes vintages aux visiteurs du camp !

Le pass sanitaire n’est pour l’heure pas obligatoire puisque la jauge de moins de 50 personnes accueillies en même temps sera respectée.

+33 6 71 82 24 96

dernière mise à jour : 2021-08-09 par