Concert reggae, musique du monde 777 rue des fromentaux Retournac, 1 septembre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

La Guinguette des Pimprenelles propose du Reggae / soul / musique du monde avec Accord Solaire & les Bonnes Graines – DJ set du Dub au Dancehall en passant par le Raggamuffin avec Bamboule & Général Bundy.

2023-09-01 à 18:30:00 ; fin : 2023-09-01 . .

777 rue des fromentaux Ferme des Fromentaux

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



La Guinguette des Pimprenelles offers Reggae / soul / world music with Accord Solaire & les Bonnes Graines – DJ set from Dub to Dancehall and Raggamuffin with Bamboule & Général Bundy

La Guinguette des Pimprenelles ofrece Reggae / soul / world music con Accord Solaire & les Bonnes Graines – DJ set de Dub a Dancehall pasando por Raggamuffin con Bamboule & Général Bundy

La Guinguette des Pimprenelles bietet Reggae / Soul / Weltmusik mit Accord Solaire & les Bonnes Graines – DJ-Set von Dub über Raggamuffin bis Dancehall mit Bamboule & Général Bundy

Mise à jour le 2023-06-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire