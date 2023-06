Concert rap, électro 777 rue des fromentaux Retournac, 4 août 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

La Guinguette des Pimprenelles propose du rapunk avec la Bass’Kour – du rap

avec Irracible – de l’électro techno acide avec Mumu.

2023-08-04 à 18:30:00 ; fin : 2023-08-04 . .

777 rue des fromentaux Ferme des Fromentaux

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



La Guinguette des Pimprenelles offers rapunk with Bass’Kour – rap with Irracible

with Irracible – acid electro techno with Mumu

La Guinguette des Pimprenelles ofrece rapunk con Bass’Kour – rap con Irracible

con Irracible – acid electro techno con Mumu

Die Guinguette des Pimprenelles bietet Rapunk mit Bass’Kour – Rap

mit Irracible – Acid-Techno-Elektro mit Mumu

Mise à jour le 2023-06-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire