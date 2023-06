Nos belles chansons françaises 77670 SAINT MAMMES Saint-Mammès Saint-Mammès Catégories d’Évènement: Saint-Mammès

Seine-et-Marne Nos belles chansons françaises 77670 SAINT MAMMES Saint-Mammès, 21 juin 2023, Saint-Mammès. Nos belles chansons françaises Mercredi 21 juin, 19h30 77670 SAINT MAMMES Chansons françaises, à la guitare Christian Eloy chante pour son plaisir, accompagné de sa guitare. Son répertoire est constitué principalement de chanteurs français : Georges Brassens, Charles Aznavour, Eddy Mitchell, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Francis Cabrel, Florent Pagny, … 77670 SAINT MAMMES 14, quai du loing 77670 SAINT MAMMES Saint-Mammès 77670 Seine-et-Marne Île-de-France 0661584848 Saint Mammès, au confluent de la Seine et du loing, s’anime contre vents et marées, autour de ces bâteliers, avec de nombreuses péniches à quai. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

