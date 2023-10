Randonnée en forêt de Fontainebleau 77590 Bois-le-Roi, France Bois-le-Roi, 2 avril 2023, Bois-le-Roi.

Randonnée en forêt de Fontainebleau Dimanche 2 avril, 11h30 77590 Bois-le-Roi, France Tarifs : Adultes 16€ ; Enfant 12€

Entre pinèdes méridionales, chaos rocheux et vieilles chênaies-hêtraies, vous découvrirez les traces de la vie animale et de très beaux points de vue. Vous aborderez l’histoire et la géologie de ce massif forestier d’exception tout en observant les oiseaux présents. Ce sera aussi l’occasion d’aborder la notion de protection de la nature. Fin de balade à Fontainebleau et retour à la gare de Bois-le-Roi en train depuis la gare de Fontainebleau-Avon sur la même ligne sncf (1 arrêt et 10 mn de train).

Prévoir un pique-nique à emporter !

Kilométrage / Dénivelé : 16km / 150m

Durée : 7h00

Activité organisée par Richard – Guide nature et accompagnateur en montagne

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/randonnee-en-foret-de-fontainebleau

77590 Bois-le-Roi, France 77590 Bois-le-Roi, France Bois-le-Roi 77590 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/randonnee-en-foret-de-fontainebleau »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/randonnee-en-foret-de-fontainebleau »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T11:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

2023-04-02T11:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

Nature Randonnée nature