À la découverte de la petite mer de Berre 774 Avenue des Hydravions Berre-l’Étang, 22 octobre 2023, Berre-l'Étang.

Berre-l’Étang,Bouches-du-Rhône

Balade à la découverte de la biodiversité de l’Étang de Berre.

2023-10-22 08:45:00 fin : 2023-10-22 12:00:00. .

774 Avenue des Hydravions parking de la piscine Claude Jouve

Berre-l’Étang 13130 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A walk to discover the biodiversity of the Étang de Berre

Un paseo para descubrir la biodiversidad del Étang de Berre

Spaziergang zur Entdeckung der Biodiversität des Étang de Berre

Mise à jour le 2023-06-07 par Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE)