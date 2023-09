Cet évènement est passé Concert conférence Camins de biais 773 route des Cistelles, Léobard (46) Concert conférence Camins de biais 773 route des Cistelles, Léobard (46), 2 septembre 2023, . Concert conférence Camins de biais Samedi 2 septembre, 20h30 773 route des Cistelles, Léobard (46) 12 euros 10 euros abonnés Camins de biais est un concert présentation qui illustre le parcours de xavier vidal dans les musiques traditionnelles, depuis les années 1970 source : événement Concert conférence Camins de biais publié sur AgendaTrad 773 route des Cistelles, Léobard (46) La scénette Léobar Lot

773 route des Cistelles, 46300 Léobard, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44734 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T20:30:00+02:00 – 2023-09-03T00:30:00+02:00

2023-09-02T20:30:00+02:00 – 2023-09-03T00:30:00+02:00 stage concert Détails Autres Lieu 773 route des Cistelles, Léobard (46) Adresse La scénette Léobar Lot 773 route des Cistelles, 46300 Léobard, France Age max 110 Lieu Ville 773 route des Cistelles, Léobard (46) latitude longitude 44.709171;1.312435

773 route des Cistelles, Léobard (46) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//