Seine-et-Marne Champignons forestiers et paysages d’automne 77176 Nandy, France Nandy, 22 octobre 2023, Nandy. Champignons forestiers et paysages d’automne Dimanche 22 octobre, 12h00 77176 Nandy, France Tarifs : adulte 16€ ; enfant (12 ans ou moins) 12€ Partez à la recherche des nombreux champignons poussant en automne dans les sous-bois et les landes de la jolie forêt de Rougeau. Vous aborderez leur écologie méconnue et apprendrez à les reconnaître avec méthode grâce à une fiche d’identification illustrée. En chemin, vous découvrirez les différents milieux forestiers et les arbres auxquels ils sont associés, avant de rejoindre les coteaux sud de la forêt qui dominent magnifiquement la vallée de la Seine parée de ses plus belles couleurs. Prévoir un pique-nique !

Durée : 6h30

Activité organisée par Richard – Guide nature et accompagnateur en montagne

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/champignons-forestiers-et-vallee-de-la-seine

2023-10-22T12:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Nandy, Seine-et-Marne
Lieu 77176 Nandy, France
Ville Nandy

