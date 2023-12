Marché de Noël 770 Rue du Château de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille, 1 décembre 2023, Saint-Pierre-Lafeuille.

Saint-Pierre-Lafeuille,Lot

Marché de Noël au château du Roussillon.

Faites vos cadeaux dans les salles du château !

Artisans locaux, tombola & animations, vin chaud & food truck.

Collaboration avec créateurs locaux et l’association « Notre village vous aime ».

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

770 Rue du Château de Roussillon Château du Roussillon

Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie



Christmas market at Château du Roussillon.

Make your presents in the château’s halls!

Local crafts, tombola & entertainment, mulled wine & food truck.

Collaboration with local creators and the association « Notre village vous aime »

Mercado de Navidad en el castillo del Rosellón.

Haga sus regalos en las salas del castillo

Artesanía local, tómbola y animación, vino caliente y food truck.

Colaboración con creadores locales y la asociación « Notre village vous aime »

Weihnachtsmarkt im Schloss von Roussillon.

Machen Sie Ihre Geschenke in den Räumen des Schlosses!

Lokale Kunsthandwerker, Tombola & Animationen, Glühwein & Foodtrucks.

Zusammenarbeit mit lokalen Schöpfern und dem Verein « Unser Dorf liebt Sie »

