Marché de Noël à la Ferme Lou Craven 770 Route de Fontvieille Arles, 2 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Notre marché de Noël se déroulera le samedi 2 & dimanche 3 décembre à la ferme Lou Craven à Moulès (Arles) de 10h à 18h.

Comme chaque année nous accueillerons plusieurs créateurs et producteurs locaux pour vous faire découvrir l’art de chacun..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

770 Route de Fontvieille La ferme Lou Craven

Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Our Christmas market will take place on Saturday December 2 & Sunday December 3 at the Lou Craven farm in Moulès (Arles) from 10am to 6pm.

As we do every year, we’ll be welcoming a number of local artists and producers to help you discover their art.

Nuestro mercado navideño tendrá lugar el sábado 2 y el domingo 3 de diciembre en la granja de Lou Craven, en Moulès (Arles), de 10.00 a 18.00 horas.

Como cada año, recibiremos a numerosos artistas y productores locales que le harán descubrir su arte.

Unser Weihnachtsmarkt findet am Samstag, den 2. & Sonntag, den 3. Dezember auf dem Bauernhof Lou Craven in Moulès (Arles) von 10:00 bis 18:00 Uhr statt.

Wie jedes Jahr werden wir mehrere lokale Designer und Produzenten begrüßen, um Ihnen die Kunst eines jeden Einzelnen vorzustellen.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme d’Arles