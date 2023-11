Chasse aux sucres d’orge à la ferme Lou Craven 770 Route de Fontvieille Arles, 2 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

A l’occasion de notre marché de Noël nous organisons La chasse aux sucres d’orge de Noël qui se déroulera en 3 dates et horaires différentes afin de satisfaire tous le monde.

Samedi 2 décembre à 15h

Dimanche 3 décembre à 11h

Dimanche 3 décembre à 14h.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . EUR.

770 Route de Fontvieille La ferme Lou Craven

Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the occasion of our Christmas market, we’re organizing the Christmas candy hunt, which will take place on 3 different dates and times to suit everyone.

Saturday, December 2 at 3pm

Sunday December 3 at 11am

Sunday December 3 at 2pm

Como parte de nuestro mercado navideño, organizamos la Búsqueda de Dulces Navideños, que tendrá lugar en 3 fechas y horarios diferentes para adaptarse a todos.

Sábado 2 de diciembre a las 15.00 horas

Domingo 3 de diciembre a las 11h

Domingo 3 de diciembre a las 14.00 h

Anlässlich unseres Weihnachtsmarktes organisieren wir die Weihnachtszuckersuche, die an drei verschiedenen Tagen und zu drei verschiedenen Uhrzeiten stattfinden wird, um allen gerecht zu werden.

Samstag, den 2. Dezember um 15 Uhr

Sonntag, den 3. Dezember um 11 Uhr

Sonntag, den 3. Dezember um 14 Uhr

