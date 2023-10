Soirée déguisée d’Halloween à la ferme Lou Craven 770 Route de Fontvieille Arles, 31 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Nous lançons la 1ère édition de la soirée déguisée d’Halloween le mardi 31 octobre 2023 dès 19h à la ferme Lou Craven..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

770 Route de Fontvieille La ferme Lou Craven

Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



We’re launching the 1st annual Halloween costume party on Tuesday, October 31, 2023, starting at 7pm at Lou Craven Farm.

Lanzamos la 1ª fiesta de disfraces de Halloween el martes 31 de octubre de 2023 a partir de las 19:00 en Lou Craven Farm.

Wir starten die 1. Halloween-Kostümparty am Dienstag, den 31. Oktober 2023 ab 19 Uhr auf der Lou Craven Farm.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme d’Arles