National Class A 2023 77 rue François Bougouin Le pouliguen, 1 novembre 2023, Le pouliguen.

National Class A 2023 1 – 4 novembre 77 rue François Bougouin Entrée libre: 0

Nous sommes ravis de vous inviter à la Régate Nationale AFCCA Classe A qui se déroulera du 1er au 4 novembre 2023 dans notre magnifique baie de La Baule !

Cet événement est ouvert au public, alors venez nombreux pour admirer les coureurs en action !

77 rue François Bougouin Cnbpp 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T09:00:00+01:00 – 2023-11-01T19:00:00+01:00

2023-11-04T09:00:00+01:00 – 2023-11-04T19:00:00+01:00

