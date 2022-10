Stage de voile 77 rue François Bougouin Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Le CNBPP, Cercle Nautique La Baule Le Pouliguen Pornichet, propose deux périodes de stage pendant les vacances de la toussaint. Optimist, funboat, catamaran, planche à voile. Réservation et tar… 77 rue François Bougouin Cnbpp 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.cnbpp.fr/ »}] Le CNBPP, Cercle Nautique La Baule Le Pouliguen Pornichet, propose deux périodes de stage pendant les vacances de la toussaint.

Optimist, funboat, catamaran, planche à voile.

Réservation et tarifs : Cercle Nautique La Baule, Le Pouliguen, Pornichet – CNBPP

2022-10-24T09:00:00+02:00

2022-11-04T18:00:00+01:00

