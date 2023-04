Stages de voile 77 rue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Stages de voile 17 avril – 5 mai 77 rue François Bougouin 44510 Le pouliguen Stages vacances pour les petits et les grands ! À partir de 7 ans.

Nous proposons des stages du lundi au vendredi après-midi sur tous supports : optimist, planche à voile, catamaran, dériveur, foil … Des stages week-end FOIL seront aussi dispensés, tous les week-ends. Sur la période avril, mai, juin. Les supports sont les suivants : Flying Phantom(catamaran) ou dériveurs à foils (F101 et Birdy Fish). **9h30-18h (stage à partir de 14h) Contact : **contact@cnbpp.fr / 02.40.42.32.11 / www.cnbpp.fr Tarifs : contacter le Cercle nautique – 77 rue François Bouguoin Le Pouliguen

2023-04-17T14:00:00+02:00 – 2023-04-17T18:00:00+02:00

2023-05-05T14:00:00+02:00 – 2023-05-05T18:00:00+02:00 LOISIRS SPORT

