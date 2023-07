Atelier Myl’M Mosaïque 77 rue du Quart Prissé, 12 juillet 2023, Prissé.

Prissé,Saône-et-Loire

Mosaïque contemporaine : petit ou grand projet de sculpture, mobilier et fresque. Des pièces uniques signées composées à Prissé (71).

77 rue du Quart

Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Contemporary mosaics: small or large sculpture, furniture and fresco projects. Unique signed pieces created in Prissé (71)

Mosaicos contemporáneos: pequeñas o grandes esculturas, muebles y proyectos al fresco. Piezas únicas firmadas y creadas en Prissé (71)

Zeitgenössisches Mosaik: kleine oder große Skulpturen, Möbel und Fresken. Signierte Einzelstücke, komponiert in Prissé (71)

Mise à jour le 2023-06-29 par Mission Tourisme – Département 71