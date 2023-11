Les Rockers ont du coeur 77 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, 2 décembre 2023, Le Havre.

Samedi 2 décembre prochain, Le CEM accueille un nouveau concert des Rockers ont du cœur. L’occasion de rassembler un maximum de jouets qui seront remis par des associations, aux enfants de familles défavorisées.

Noël est un temps de partage, d’amitié et de générosité. Hélas, sur l’échelle de l’humanité, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne.

Pour tenter de réduire – même un tout petit peu – la fracture entre les enfants issus de milieux moins favorisés et les autres, Le CEM a régulièrement souhaité contribuer aux Rockers ont du cœur, idée lumineuse et généreuse qui consisterait à offrir un spectacle musical contre un jouet neuf par personne. L’occasion de cumuler un joli butin ludique qui serait ensuite donné aux familles par l’intermédiaire d’associations.

Cette année, Le CEM, partenaire de Mamy Blü par le passé, reprend le flambeau de cette soirée caritative. Ce sont le Secours Populaire et l’association Havre des familles qui recevront les jouets recueillis pour les déposer dans les petits souliers de petit.e.s Havrais.e.s.

Plein de concerts en perspective et l’occasion de se faire plaisir en faisant plaisir, dans un cadre cosy et bienveillant.

Programmation : Glorieux Georges, Black Fern, Who Knows, Nemezis, Topazz, Roots to Boobs, Diabolo et Cyberlead

Samedi 2 décembre 2023 à 18h

Entrée : un jouet neuf ou en état neuf.

On Saturday December 2, Le CEM hosts another concert by Les Rockers ont du c?ur. It’s an opportunity to collect as many toys as possible, which will be donated by associations to children from underprivileged families.

Christmas is a time for sharing, friendship and generosity. Unfortunately, on the human scale, not everyone is in the same boat.

In an attempt to reduce – even just a little – the gap between children from less privileged backgrounds and the rest, Le CEM has regularly contributed to Rockers ont du c?ur (Rockers have a heart), a bright and generous idea which consists of offering a musical show in exchange for a new toy per person. This would be an opportunity to accumulate a nice loot which would then be donated to families via associations.

This year, Le CEM, a partner of Mamy Blü in the past, takes up the torch of this charity evening. The toys collected will be donated to Secours Populaire and the Havre des familles association, who will then place them in the shoes of the little ones from Le Havre.

Lots of concerts in store, and a chance to treat yourself in a cosy, friendly setting.

Program: Glorieux Georges, Black Fern, Who Knows, Nemezis, Topazz, Roots to Boobs, Diabolo and Cyberlead

Saturday, December 2, 2023 at 6pm

Admission: one new or as-new toy

El sábado 2 de diciembre, Le CEM acogerá un nuevo concierto de Les Rockers ont du cœur. Es una oportunidad para recoger el mayor número posible de juguetes, que se donarán a organizaciones benéficas para niños de familias desfavorecidas.

La Navidad es tiempo de compartir, de amistad y de generosidad. Por desgracia, a escala humana, no todo el mundo está en el mismo barco.

En un intento de reducir -aunque sólo sea un poco- la brecha entre los niños de entornos menos privilegiados y el resto, Le CEM ha pedido regularmente contribuir a Rockers ont du cœur, una idea brillante y generosa que consiste en ofrecer una actuación musical a cambio de un juguete nuevo por persona. Es una oportunidad para acumular una gran cantidad de diversión, que luego se donará a las familias a través de asociaciones.

Este año, Le CEM, socio de Mamy Blü en el pasado, recoge el testigo de esta velada benéfica. Los juguetes se donarán a Secours Populaire y a la asociación Havre des familles, que los colocarán en los zapatos de los más pequeños de Le Havre.

No faltarán los conciertos y la oportunidad de darse un capricho en un ambiente acogedor y agradable.

Programa: Glorieux Georges, Black Fern, Who Knows, Nemezis, Topazz, Roots to Boobs, Diabolo y Cyberlead

Sábado 2 de diciembre de 2023 a las 18.00 h

Entrada: un juguete nuevo o como nuevo

Am Samstag, dem 2. Dezember, findet im CEM ein weiteres Konzert der Rocker mit Herz statt. Die Gelegenheit, möglichst viele Spielsachen zu sammeln, die von Vereinen an Kinder aus benachteiligten Familien weitergegeben werden.

Weihnachten ist eine Zeit des Teilens, der Freundschaft und der Großzügigkeit. Leider sind auf der Skala der Menschlichkeit nicht alle gleich.

Um die Kluft zwischen Kindern aus weniger privilegierten Verhältnissen und anderen zu verringern, möchte das EMC regelmäßig zu « Rockers ont du c?ur » beitragen, einer leuchtenden und großzügigen Idee, die darin besteht, eine musikalische Darbietung gegen ein neues Spielzeug pro Person zu tauschen. Dabei kommt eine Menge Geld zusammen, das dann über Organisationen an Familien weitergegeben wird.

In diesem Jahr übernimmt das CEM, das in der Vergangenheit bereits Partner von Mamy Blü war, die Schirmherrschaft für diese Wohltätigkeitsveranstaltung. Der Secours Populaire und der Verein Havre des familles werden die gesammelten Spielsachen entgegennehmen, um sie in die Schuhe der Kinder in Le Havre zu stecken.

In diesem gemütlichen und wohlwollenden Rahmen haben Sie die Gelegenheit, sich selbst eine Freude zu machen, indem Sie anderen eine Freude bereiten.

Programm: Glorieux Georges, Black Fern, Who Knows, Nemezis, Topazz, Roots to Boobs, Diabolo und Cyberlead

Samstag, 2. Dezember 2023 um 18.00 Uhr

Eintritt: ein neues oder neuwertiges Spielzeug

