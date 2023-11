Exposition : « Rockbook » 77 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, 15 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le dessinateur havrais de bande-dessinée, Riff Reb’s, va prochainement s’emparer des murs du Pôle de répétition du CEM lors d’une exposition événement concoctée dans le cadre de la sortie de son nouvel ouvrage intitulé « Rockbook ». Quarante ans de carrière en 24 œuvres extraites d’un ouvrage prestigieux, commenté par des plus grands maîtres du rock’n’roll tels qu‘Iggy Pop.

Complice de longue date du CEM, Riff Reb’s est notamment celui à qui l’on doit les 25 magnifiques portes qui jalonnent les bâtiments du Pôle de musiques actuelles du Havre. C’est également dans le cadre de ce duo amical qu’avait eu lieu en 2010 la très belle opération « Bandes électriques et rock dessiné » qui avait mis en exergue le trait de Riff associé à plusieurs manifestations musicales. Une exposition, « Hommes à la mer » avait également eu lieu au CEM en novembre 2014. C’est dire si l’artiste est un familier des lieux !

Exposition du 15 novembre au 23 décembre 2023

Vernissage dédicace Jeudi 7 décembre 2023 à 18h30

Exposition en entrée libre

Mardi, mercredi, jeudi de 14h à minuit

Vendredi de 17h à minuit et samedi de 14h à 19h.

Vendredi 2023-11-15 fin : 2023-12-23

77 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie CEM

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Le Havre-based cartoonist Riff Reb?s will soon be taking over the walls of the CEM Rehearsal Center for a special exhibition to coincide with the release of his new book, « Rockbook ». Forty years of career in 24 works from a prestigious book, commented on by rock?n?roll masters such as Iggy Pop.

A long-standing partner of CEM, Riff Reb?s is notably responsible for the 25 magnificent doors lining the buildings of the Pôle de musiques actuelles in Le Havre. In 2010, this friendly duo was also responsible for the highly successful « Bandes électriques et rock dessiné » operation, which highlighted Riff?s work in a number of musical events. An exhibition, « Hommes à la mer » (« Men at sea ») also took place at the CEM in November 2014. Which just goes to show how familiar the artist is with the venue!

Exhibition November 15 to December 23, 2023

Opening and dedication Thursday, December 7, 2023 at 6:30pm

Free admission to the exhibition

Tuesday, Wednesday, Thursday, 2pm to midnight

Friday, 5pm to midnight and Saturday, 2pm to 7pm

Riff Reb?s, el dibujante de cómics de Le Havre, tomará próximamente las paredes del Pôle de répétition del CEM para una exposición especial que coincidirá con la publicación de su nuevo libro titulado « Rockbook ». Cuarenta años de carrera en 24 obras extraídas de un libro prestigioso, comentado por los más grandes maestros del rock?n?roll como Iggy Pop.

Colaborador del CEM desde hace mucho tiempo, Riff Reb?s es responsable, en particular, de las 25 magníficas puertas que recubren los edificios de la Pôle de musiques actuelles de Le Havre. En el marco de este dúo de amigos, en 2010 se llevó a cabo con gran éxito la operación « Bandes électriques et rock dessiné » (Bandas eléctricas y rock dibujado), en la que se mostró el trabajo de Riff junto con una serie de eventos musicales. Una exposición titulada « Hommes à la mer » también tuvo lugar en el CEM en noviembre de 2014. Lo que demuestra la familiaridad del artista con el lugar

Exposición del 15 de noviembre al 23 de diciembre de 2023

Inauguración y dedicatoria el jueves 7 de diciembre de 2023 a las 18.30 h

Entrada gratuita a la exposición

Martes, miércoles y jueves de 14:00 a 24:00 horas

Viernes de 17:00 a 24:00 y sábado de 14:00 a 19:00

Der Comiczeichner Riff Reb?s aus Le Havre wird demnächst die Wände des Proberaums des CEM für eine Ausstellung im Rahmen der Veröffentlichung seines neuen Buches « Rockbook » in Beschlag nehmen. Vierzig Jahre Karriere in 24 Werken, die aus einem prestigeträchtigen Buch stammen, das von den größten Meistern des Rock’n’Roll wie Iggy Pop kommentiert wird.

Riff Reb?s, ein langjähriger Partner des CEM, ist insbesondere für die 25 wunderschönen Türen verantwortlich, die die Gebäude des Pôle de musiques actuelles du Havre säumen. Im Rahmen dieses freundschaftlichen Duos fand 2010 die sehr schöne Aktion « Bandes électriques et rock dessiné » (Elektrobänder und gezeichneter Rock) statt, bei der Riffs Strich in Verbindung mit mehreren musikalischen Veranstaltungen hervorgehoben wurde. Im November 2014 fand im CEM außerdem eine Ausstellung mit dem Titel « Hommes à la mer » statt. Das zeigt, wie vertraut der Künstler mit den Räumlichkeiten ist!

Ausstellung vom 15. November bis 23. Dezember 2023

Vernissage mit Autogrammstunde Donnerstag, 7. Dezember 2023 um 18.30 Uhr

Ausstellung bei freiem Eintritt

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 14 Uhr bis Mitternacht

Freitag von 17:00 bis 24:00 Uhr und Samstag von 14:00 bis 19:00 Uhr

