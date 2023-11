Ouverture de la Boucane par l’association Dundee Indépendant 77 Rue des Prés Fécamp, 21 novembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

L’association Dundee Indépendant vous propose des visites de la boucane située 77 rue des prés à Fécamp, au 1er étage :

Mardi 21 novembre

10h-12h préparation du matériel

15h-17h salage et piquage des filets de poisson pour mise en cheminée

Mercredi 22 novembre

10h-18h séchage traditionnel du poisson au bois de hêtre et merisier

Jeudi 23 novembre

10h-12h fumage

15h-17h descente des poissons de la cheminée

Vendredi 24 novembre

11h-12h dégustation et verre de l’amitié.

Jeudi 2023-11-21 fin : 2023-11-24

77 Rue des Prés

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



The Dundee Indépendant association offers tours of the Boucane, located 77 rue des prés in Fécamp, on the 1st floor:

? Tuesday November 21st

10am-12pm equipment preparation

3pm-5pm salting and pricking of fish fillets for chimney loading

? Wednesday November 22nd

10am-6pm traditional drying of fish with beech and cherry wood

? Thursday, November 23rd

10am-12pm smoking

3pm-5pm fish down the chimney

? Friday November 24th

11am-12pm tasting and welcome drink

La asociación Dundee Indépendant ofrece visitas a la Boucane, situada en el primer piso del 77 rue des prés de Fécamp:

? Martes 21 de noviembre

10h-12h preparación del material

15.00-17.00 h salazón y pinchado de los filetes de pescado para ponerlos en la chimenea

? Miércoles 22 de noviembre

10h-18h secado tradicional del pescado con madera de haya y cerezo

? Jueves 23 de noviembre

10h-12h ahumado

de 15h00 a 17h00 pescado por la chimenea

? Viernes 24 de noviembre

11.00-12.00 degustación y copa de bienvenida

Der Verein Dundee Indépendant bietet Ihnen Besichtigungen der boucane an, die sich in 77 rue des prés in Fécamp befindet, im 1:

? Dienstag, 21.11

10:00-12:00 Uhr Vorbereitung des Materials

15:00-17:00 Uhr Salzen und Stechen der Fischfilets zum Einlegen in den Kamin

? Mittwoch, 22. November

10-18 Uhr Traditionelles Trocknen des Fisches mit Buchen- und Kirschholz

? Donnerstag, 23. November

10-12 Uhr Räuchern

15-17 Uhr Herunterholen der Fische aus dem Kamin

? Freitag, 24. November

11-12 Uhr Verkostung und Umtrunk

