Antony Gormley. Critical Mass 77 rue de Varenne Paris, 17 octobre 2023, Paris.

Du 17 octobre 2023 au 3 mars 2024, le musée Rodin accueille l’artiste britannique Antony Gormley. L’occasion d’admirer ses sculptures et installations qui investissent la totalité du musée, dialoguant avec les œuvres de Rodin..

2023-10-17 10:00:00 fin : 2023-03-03 18:30:00.

77 rue de Varenne Musée Rodin

Paris 75007 Paris Île-de-France



From October 17 2023 to March 3 2024, the Rodin Museum welcomes British artist Antony Gormley. This is an opportunity to admire his sculptures and installations, which take over the entire museum, in dialogue with Rodin?s works.

Del 17 de octubre de 2023 al 3 de marzo de 2024, el Museo Rodin acogerá al artista británico Antony Gormley. Una ocasión para admirar sus esculturas e instalaciones, que ocuparán todo el museo, interactuando con las obras de Rodin.

Vom 17. Oktober 2023 bis zum 3. März 2024 beherbergt das Musée Rodin den britischen Künstler Antony Gormley. Seine Skulpturen und Installationen werden im gesamten Museum zu sehen sein und mit den Werken Rodins in Dialog treten.

