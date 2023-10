Mintzaleku – L’endroit où l’on parle 77 Rue de l’Église Guéthary, 30 novembre 2023, Guéthary.

Guéthary,Pyrénées-Atlantiques

Tous les jeudis à GETARI ENEA.

L’endroit où l’on parle en langue basque, au café associatif à partir de 19h.

Tout le monde est admis ! C’est gratuit, bénévole et sans inscription.

Ongi Etorri.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . EUR.

77 Rue de l’Église Cinéma Getari Enea

Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday at GETARI ENEA.

The place to speak Basque, at the café associatif from 7pm.

Everyone is welcome! It’s free, voluntary and without registration.

Ongi Etorri

Todos los jueves en GETARI ENEA.

El lugar para hablar euskera, en el café comunitario a partir de las 19.00 horas.

Todo el mundo es bienvenido Es gratuito, voluntario y no es necesario inscribirse.

Ongi Etorri

Jeden Donnerstag in GETARI ENEA.

Der Ort, an dem man in der baskischen Sprache spricht, im Vereinscafé ab 19 Uhr.

Jeder ist zugelassen! Es ist kostenlos, ehrenamtlich und ohne Anmeldung.

Ongi Etorri

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme Pays Basque