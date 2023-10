Spectacle « Il pleut des coquelicots » 77 Rue de l’Église Guéthary, 1 novembre 2023, Guéthary.

Guéthary,Pyrénées-Atlantiques

« Il pleut des coquelicots » de Aurélie Loiseau

Tout le monde connait l’histoire du petit chaperon rouge ! dans cette version, trois sœurs vivent en Italie et se rendent chez leur Mama malade munies d’un panier garni. En chemin, elles rencontrent Maké, il Lupo. Cette rencontre les plonge dans une rêverie rouge. Entre contes courts, comptines et jeux de doigts en mémoire, un spectacle tout public sur l’initiation, l’introspection et la ruse des plus petits.

Organisé en partenariat avec le Réseau des Médiathèques de la Rhune et la bibliothèque de Guéthary, ce spectacle est offert à tous !

A partir de 7 ans

Réservations au 05 59 26 28 99..

77 Rue de l’Église Cinéma Getari Enea

Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Il pleut des coquelicots » by Aurélie Loiseau

Everyone knows the story of Little Red Riding Hood! In this version, three sisters living in Italy travel to their sick Mama’s house with a packed basket. On the way, they meet Maké, il Lupo. This encounter plunges them into a red reverie. A mix of short stories, nursery rhymes and memorable fingerplays, this show for all ages is about initiation, introspection and cunning for the very young.

Organized in partnership with the Réseau des Médiathèques de la Rhune and the Guéthary library, this show is open to all!

Ages 7 and up

Reservations on 05 59 26 28 99.

« Il pleut des coquelicots » de Aurélie Loiseau

Todo el mundo conoce el cuento de Caperucita Roja. En esta versión, tres hermanas viven en Italia y van a visitar a su mamá enferma con una cesta cargada. Por el camino, se encuentran con Maké, el Lupo. Este encuentro las sumerge en una ensoñación roja. Mezcla de cuentos, canciones infantiles y memorables juegos de dedos, es un espectáculo para todas las edades sobre la iniciación, la introspección y la astucia de los más pequeños.

Organizado en colaboración con la Red de Mediatecas de la Rhune y la biblioteca de Guéthary, este espectáculo está abierto a todos

A partir de 7 años

Reserva en el 05 59 26 28 99.

« Il pleut des coquelicots » von Aurélie Loiseau

Jeder kennt die Geschichte von Rotkäppchen! In dieser Version leben drei Schwestern in Italien und machen sich mit einem gefüllten Korb auf den Weg zu ihrer kranken Mama. Auf dem Weg treffen sie auf Maké, il Lupo. Diese Begegnung versetzt sie in eine rote Träumerei. Zwischen Kurzgeschichten, Reimen und Fingerspielen aus dem Gedächtnis, eine Aufführung für alle Zuschauer über die Initiation, die Selbstbeobachtung und die Schlauheit der Kleinsten.

Diese Aufführung wird in Zusammenarbeit mit dem Réseau des Médiathèques de la Rhune und der Bibliothek von Guéthary organisiert und ist für alle zugänglich!

Ab 7 Jahren

Reservierungen unter 05 59 26 28 99.

