BIDART EN REVE : Projection du film Le Magicien d’Oz 77 Rue de l’Église Bidart, mercredi 31 janvier 2024.

Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 20:30:00

fin : 2024-01-31

La Ville de Bidart et le Cinéma Getari Enea s’associent pour une pré-ouverture du festival avec la projection exceptionnelle du chef d’œuvre de Victor Fleming Le Magicien d’OZ. Ce film extraordinaire de 1939 avec Judy Garland aurait été l’œuvre cinématographique la plus vue au monde. Venez donc vivre un moment unique sur grand écran en ouverture du festival.

Tarifs habituels du cinéma

77 Rue de l’Église CINEMA GETARI ENEA

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Bidart