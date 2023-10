Projection en Avant-Première « Comme par magie » – Festival Bidart en Rire 77 Rue de l’Église Bidart, 15 novembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du Festival Bidart en Rire.

C’est une nouveauté. La Ville de Bidart et le Cinéma Getari Enea s’associent pour une préouverture du festival avec la projection en avant-première exceptionnelle de la comédie «Comme par magie» de Christophe Barratier avec Gérard Jugnot et Kev Adams.

Vous voulez en savoir un peu plus sur l’histoire ?

Juste quelques mots : Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. Mais Jacques, son fantasque beau-père se mêle contre son avis de l’éducation de la petite.

Vente sur place – Tarifs habituels du cinéma.

77 Rue de l’Église

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Bidart en Rire Festival.

A new feature. The town of Bidart and the Cinéma Getari Enea are teaming up to open the festival with an exceptional preview screening of Christophe Barratier?s comedy « Comme par magie », starring Gérard Jugnot and Kev Adams.

Want to know a little more about the story?

Just a few words: Victor, a young magician on the rise, is raising his daughter Lison alone. But Jacques, his whimsical stepfather, interferes in the girl?s upbringing against his wishes.

On-site sale – Regular cinema prices

En el marco del Festival Bidart en Rire.

Se trata de un acontecimiento inédito. La ciudad de Bidart y el Cinéma Getari Enea se unen para inaugurar el festival con un preestreno excepcional de la comedia « Comme par magie », de Christophe Barratier, protagonizada por Gérard Jugnot y Kev Adams.

¿Quiere saber más sobre la historia?

Sólo unas palabras: Victor, un joven mago en ascenso, cría solo a su hija Lison. Pero Jacques, su caprichoso padrastro, interfiere en la educación de la niña en contra de sus deseos.

A la venta en el cine – Precios habituales de cine

Im Rahmen des Festivals Bidart en Rire.

Das ist eine Neuheit. Die Stadt Bidart und das Kino Getari Enea schließen sich für eine Voreröffnung des Festivals zusammen, bei der die Komödie « Wie durch Zauberei » von Christophe Barratier mit Gérard Jugnot und Kev Adams in einer außergewöhnlichen Vorpremiere gezeigt wird.

Möchten Sie mehr über die Geschichte erfahren?

Nur ein paar Worte: Victor, ein junger, aufstrebender Zauberer, zieht seine Tochter Lison allein groß. Doch Jacques, sein launischer Stiefvater, mischt sich gegen seinen Willen in die Erziehung der Kleinen ein.

Verkauf vor Ort – Normale Kinopreise

