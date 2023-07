Une expérience unique d’immersion – Cité Jardin Sainte Thérèse – 100 ans d’Histoire 77 Boulevard de Rethel Caen, 20 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Ne vous contentez pas de regarder, mais vivez la visite en immersion avec la famille Bodet.

Dans le cadre de cette expérience, nous vous proposons de vous installez dans l’appartement, de toucher les objets, d’ouvrir les armoires et placards, comme si vous étiez chez vos grands-parents.

En amuse-bouche, nous vous proposons une visite du quartier pour comprendre le concept de cité-jardin, avec son église, ses bains-douches, ses placettes, ses commerces, mais aussi le poste de défense passive numéro 3.

Monsieur Bodet, artisan producteur, vous fera également découvrir son magasin, dans le style début 50. Puis, il vous commentera son petit musée, avec pour terminer une vidéo retraçant la vie de sa famille dans cette maison de 1932 à 1970..

Vendredi 2023-07-20 10:00:00 fin : 2023-07-22 12:30:00. .

77 Boulevard de Rethel Maison Bodet

Caen 14000 Calvados Normandie



Don’t just watch, experience the visit immersed in the Bodet family.

As part of this experience, we invite you to move into the apartment, touch the objects, open the cupboards and closets, as if you were in your grandparents’ home.

As an appetizer, we’ll take you on a tour of the neighborhood to help you understand the concept of the garden city, with its church, bathhouses, squares, shops and passive defense post number 3.

Mr. Bodet, an artisan producer, will also show you around his early 50s-style store. Then he’ll show you around his small museum, ending with a video recounting his family’s life in the house from 1932 to 1970.

No se limite a mirar, viva la visita con la familia Bodet.

Como parte de esta experiencia, le invitamos a entrar en el piso, tocar los objetos y abrir los armarios y roperos, como si estuviera visitando a sus abuelos.

Como aperitivo, le llevaremos a dar una vuelta por el barrio para que comprenda el concepto de ciudad jardín, con su iglesia, sus duchas, sus plazas y sus comercios, así como el puesto de defensa pasiva número 3.

El Sr. Bodet, artesano productor, le acompañará también a visitar su tienda de principios de los años cincuenta. A continuación, hablará de su pequeño museo y terminará con un vídeo que relata la vida de su familia en esta casa desde 1932 hasta 1970.

Schauen Sie nicht nur zu, sondern erleben Sie den Besuch, indem Sie in die Familie Bodet eintauchen.

Im Rahmen dieser Erfahrung schlagen wir Ihnen vor, sich in der Wohnung einzurichten, Gegenstände zu berühren, Schränke und Schränke zu öffnen, als wären Sie bei Ihren Großeltern.

Als Appetithäppchen schlagen wir Ihnen einen Rundgang durch das Viertel vor, um das Konzept der Gartenstadt mit seiner Kirche, seinen Duschbädern, seinen kleinen Plätzen, seinen Geschäften, aber auch dem passiven Verteidigungsposten Nummer 3 zu verstehen.

Monsieur Bodet, ein Handwerker und Produzent, wird Ihnen auch seinen Laden im Stil der frühen 50er Jahre zeigen. Anschließend wird er Ihnen sein kleines Museum erläutern und zum Abschluss ein Video zeigen, das das Leben seiner Familie in diesem Haus von 1932 bis 1970 nachzeichnet.

