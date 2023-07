Rendez-vous avec les chèvres 77 Avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine, 17 juillet 2023, Sainte-Maure-de-Touraine.

Sainte-Maure-de-Touraine,Indre-et-Loire

Visite accompagnée d’une ferme caprine pour tout connaitre sur le fromage de chèvre AOP Sainte-Maure de Touraine. Accueil par l’AOP Sainte-Maure de Touraine pour une visite de ferme + dégustation.

Lundi 2023-07-17 14:00:00 fin : 2023-07-17 16:00:00. EUR.

77 Avenue du Général de Gaulle

Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided tour of a goat farm to learn all about PDO Sainte-Maure de Touraine goat cheese. Welcome by PDO Sainte-Maure de Touraine for a farm visit + tasting

Visita guiada a una granja de cabras para descubrir todo sobre el queso de cabra DOP Sainte-Maure de Touraine. Acogida por la DOP Sainte-Maure de Touraine para una visita a la granja + degustación

Begleiteter Besuch einer Ziegenfarm, um alles über den Ziegenkäse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung Sainte-Maure de Touraine zu erfahren. Empfang durch die AOP Sainte-Maure de Touraine für einen Besuch auf dem Bauernhof + Verkostung

Mise à jour le 2023-07-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme