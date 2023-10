« Vins, gastronomie er gourmandises » au Domaine la Croix des Marchands 77 Avenue des Potiers Montans, 21 octobre 2023, Montans.

Montans,Tarn

Jeu en équipes autour du vin et de la gastronomie ! Jouez et relevez les 3 défis présentés ! Vous serez fins prêts pour la visite du chai avec Jérôme..

2023-10-21 16:30:00 fin : 2023-10-21 18:30:00. EUR.

77 Avenue des Potiers Domaine la Croix des Marchands

Montans 81600 Tarn Occitanie



Team game based on wine and gastronomy! Play and take up the 3 challenges presented! You’ll be all set for a visit to the winery with Jérôme.

¡Juego por equipos basado en el vino y la gastronomía! Juega y acepta los 3 retos propuestos Estarás listo para una visita a la bodega con Jérôme.

Spiel in Teams rund um Wein und Gastronomie! Spielen Sie und nehmen Sie die drei präsentierten Herausforderungen an! Dann sind Sie bereit für den Besuch des Weinkellers mit Jérôme.

Mise à jour le 2023-09-01 par Maison des Vins de Gaillac