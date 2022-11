76ème foire concours reproducteurs charolais Boussac Boussac BoussacBoussac Catégories d’évènement: Boussac Boussac

Creuse Boussac Creuse Boussac Samedi :présentation vente avicole, jugement des animaux, dimanche : présentation vente avicole, matériel agricole, marché, artisanat, commerce, buvette et restauration samedi midi et dimanche midi dans l’enceinte de la foire – esplanade du Hall de l’Agriculture – entrée gratuite 76ème foire concours reproducteurs charolais Boussac Boussac

