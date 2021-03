Bègles Salle Jean Lurçat Bègles, Gironde 76eme anniversaire de la libération des camps Nazi Salle Jean Lurçat Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

76eme anniversaire de la libération des camps Nazi Salle Jean Lurçat, 24 avril 2021-24 avril 2021, Bègles. 76eme anniversaire de la libération des camps Nazi

Salle Jean Lurçat, le samedi 24 avril à 09:00

Samedi 24 avril à Jean Lurçat, toute la journée 76eme anniversaire de la libération des camps Nazi, exposition, débat et projection d’un film à 20H00

Libre

exposition, débat et projection d’un film Salle Jean Lurçat 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-24T09:00:00 2021-04-24T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Salle Jean Lurçat Adresse 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Ville Bègles