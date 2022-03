76e anniversaire de la Victoire de 1945 Monument aux morts d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

76e anniversaire de la Victoire de 1945 Monument aux morts d’Ascq, 8 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. 76e anniversaire de la Victoire de 1945

Monument aux morts d’Ascq, le dimanche 8 mai à 11:00

**Dimanche 8 mai 2022 à 11h au monument aux morts d’Ascq sera célébré le 76e anniversaire de la Victoire de 1945.** Des dépôts de gerbe seront effectués et une minute de recueillement observée. La cérémonie sera **suivie d’un moment convivial à la salle Marie-Curie.**

Entrée libre

Dimanche 8 mai 2022 à 11h au monument aux morts d’Ascq sera célébré le 76e anniversaire de la Victoire de 1945. Monument aux morts d’Ascq Rue Gaston Baratte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T11:00:00 2022-05-08T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Monument aux morts d'Ascq Adresse Rue Gaston Baratte 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Monument aux morts d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Monument aux morts d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

76e anniversaire de la Victoire de 1945 Monument aux morts d’Ascq 2022-05-08 was last modified: by 76e anniversaire de la Victoire de 1945 Monument aux morts d’Ascq Monument aux morts d'Ascq 8 mai 2022 Monument aux morts d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord