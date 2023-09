La distillation au Domaine du Berdet 768 route des Couloumats Bourdalat, 17 novembre 2023, Bourdalat.

Bourdalat,Landes

Trois jours de chauffe exceptionnels autour de l’alambic. Venez goûter la cuvée 2023 et vous détendre en savourant de délicieux repas, de joyeux instants autour du brûlot géant. Le tout dans l’ambiance festive rythmée par la bandas « Los Picaros ».

Places limitées sur réservation avant le 01/11..

2023-11-17 fin : 2023-11-19 . EUR.

768 route des Couloumats Domaine du Berdet

Bourdalat 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



Three exceptional days of toasting around the still. Come and taste the cuvée 2023 and relax while enjoying delicious meals and joyful moments around the giant brûlot. All in a festive atmosphere with the rhythm of the « Los Picaros » bandas.

Places are limited and must be reserved before 01/11.

Tres días excepcionales para brindar en torno al alambique. Venga a degustar la cuvée 2023 y relájese con una deliciosa comida alrededor de la hoguera gigante. Todo ello en un ambiente festivo al ritmo de las bandas de « Los Picaros ».

Las plazas son limitadas y deben reservarse antes del 01/11.

Drei außergewöhnliche Brenntage rund um den Destillierapparat. Probieren Sie den Jahrgang 2023 und entspannen Sie sich bei köstlichen Mahlzeiten und fröhlichen Momenten rund um den riesigen Brennkessel. Die Bandas « Los Picaros » sorgen für eine festliche Atmosphäre.

Begrenzte Plätze, Reservierung bis zum 01.11. erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-30 par OT Landes d’Armagnac