P’tite fleur, une touche de trad’folk au marché de Noël ! Samedi 2 décembre, 15h00 76700 Harfleur, Harfleur (76)

Musiques et chansons folk et trad’ d’ Irlande, du Québec, de Slovaquie, de Bretagne, etc…Et si les pieds vous démangent, vous n’ aurez plus qu’ à accrocher le bras votre voisin, votre voisine pour quelques pas de danse…!L’ évènement sur le site de la ville de Harfleur : https://www.harfleur.fr/agenda_des_animations_marche_de_noel_2023.html

source : événement P’tite fleur, une touche de trad’folk au marché de Noël ! publié sur AgendaTrad

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

