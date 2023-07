Kids MTB Cup – Alps Epic 767 Route d’Italie Montgenèvre, 19 août 2023, Montgenèvre.

Montgenèvre,Hautes-Alpes

La KIDS MTB CUP à Montgenèvre, c’est un week-end de courses ludiques autour du Bike Park, dans les disciplines de la Descente et de l’Enduro, pour les kids de 7 à 14 ans..

2023-08-19 08:00:00 fin : 2023-08-20 18:00:00. EUR.

767 Route d’Italie Office de Tourisme

Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The KIDS MTB CUP in Montgenèvre is a weekend of fun races around the Bike Park, in Downhill and Enduro disciplines, for kids aged 7 to 14.

La KIDS MTB CUP de Montgenèvre es un fin de semana de divertidas carreras alrededor del Bike Park, en las disciplinas de Descenso y Enduro, para niños de 7 a 14 años.

Der KIDS MTB CUP in Montgenèvre ist ein Wochenende mit spielerischen Rennen rund um den Bikepark, in den Disziplinen Abfahrt und Enduro, für Kinder von 7 bis 14 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme de Montgenèvre