Réservation : https://www.pnr-seine-normande.com/agenda/

Le rendez-vous est donné au moment de l’inscription.

Promenade commentée à travers la cité-jardin du Trait mettant en avant la thématique de la nature en ville, proposée dans le cadre du 12e printemps des cités-jardins (27 mai au 11 juin 2023) : les grands espaces naturels (le marais du Trait et la forêt du Trait-Maulévrier), les espaces verts aménagés dès l’origine de la cité-jardin, les arbres remarquables, les espaces de gestion différenciée + espaces aménagés pour le retour de la nature en ville (barrière des prés, vergers, réseau de sentes piétonnes et de haies) + traversée des quartiers de la cité-jardin du Trait à la découverte de ses maisons pittoresques étagées sur le coteau crayeux (quartier polonais, quartier des villas, le Petit Nantes…) 76580, LE TRAIT 76580, LE TRAIT Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.visiterouen.com/offres/cite-jardin-du-trait-le-trait-fr-4163780/ »}] [{« link »: « https://www.pnr-seine-normande.com/agenda/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

