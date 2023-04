grand vide maisons collectif jardin des plantes – Rostand 76300 Sotteville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Seine-Maritime

grand vide maisons collectif jardin des plantes – Rostand 76300, 7 mai 2023, Sotteville-lès-Rouen. grand vide maisons collectif jardin des plantes – Rostand Dimanche 7 mai, 09h00, 09h30 76300 entrée libre Vide grenier / vide maisons collectif du quartier du jardin des plantes / rostand 60 habitants-exposants vous donnent rdv le dimanche 7 mai de 9h00 à 17h00. Venez profitez d’une balade près du jardin des plantes et du parc des bruyeres pour déambuler dans la 10ene de rues du quartier dans lesquelles les habitants vous ouvrent leur portail pour y vendre leurs : livres

vaisselles

bibelots

vélos

objets de jardinage

meubles

brocantes

