FOIRE A TOUT 76190 Ecretteville-lès-Baons Rue du Manoir du Catel, 14 mai 2023, Écretteville-lès-Baons. FOIRE A TOUT Dimanche 14 mai, 08h30 76190 Ecretteville-lès-Baons Rue du Manoir du Catel Entrée libre, WC, Buvette et restauration L’association ECRETTEVILLE ANIMATIONS organise une foire à tout le dimanche 14 mai 2023 !

Emplacement de 4m MAXIMUM GRATUIT !!

Entrée libre

Restauration et buvette sur place 76190 Ecretteville-lès-Baons Rue du Manoir du Catel Rue du Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0603566453 »}, {« type »: « email », « value »: « ecrettevilleanimations@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T08:30:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

2023-05-14T08:30:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

