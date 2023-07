Terrasses du jeudi 76000 Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Terrasses du jeudi 76000 Rouen Rouen, 13 juillet 2023, Rouen. Terrasses du jeudi Jeudi 13 juillet, 15h00 76000 Rouen gratuit Programme du 13 juillet :

– place des Emmurées à 15h : Olifan

à 19h30 et 21h30 : Matheus Donato – place du Vieux-Marché : à 18h45 : Kiss the Apache

à 20h45 : Planterose – aître Saint-Maclou : à 19h : Oua-Anou Diarra

à 21h : Duke Garwood – place de la Pucelle : à 19h : Aeon Seven – rue Eau-de-Robec : à 19h15 : Miah Moss – place du Chêne Rouge : à 20h : DNVR

à 22h : Mariachi Femenil Arriera Somos 76000 Rouen 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://rouen.fr/terrasses-jeudi »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T15:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-07-13T15:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu 76000 Rouen Adresse 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville 76000 Rouen Rouen

76000 Rouen Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/