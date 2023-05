Fêtes Jeanne d’Arc 76000 Rouen, 17 mai 2023, Rouen.

Fêtes Jeanne d’Arc 18 – 20 mai 76000 Rouen gratuit

La Ville fait à nouveau vivre les fêtes Jeanne d’Arc au cœur de Rouen. Au rendez-vous, avec la collaboration des Vitrines de Rouen : marché médiéval, spectacles des compagnies médiévales et fantastiques, parades et animations pour les enfants.

Les fêtes Jeanne d’Arc, c’est un véritable voyage dans le temps à la rencontre des métiers du Moyen-Âge avec des démonstrations, des animations, des danses médiévales, des expos, de la musique, du théâtre… mais aussi un voyage fantastique avec des contes étranges et empreints de mystère…

Toutes les infos sur Rouen.fr/jeannedarc

76000 Rouen Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T00:00:00+02:00 – 2023-05-18T23:58:00+02:00

2023-05-20T00:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:58:00+02:00