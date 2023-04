Visite guidée du moulin du Pavé 760 route du Pavé 49320 les Garennes sur Loire Les Garennes-sur-Loire Catégories d’évènement: Les Garennes sur Loire

Visite guidée du moulin du Pavé 760 route du Pavé 49320 les Garennes sur Loire, 17 septembre 2023, Les Garennes-sur-Loire. Visite guidée du moulin du Pavé Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h00 760 route du Pavé 49320 les Garennes sur Loire Visites en tout-petits groupes, dans la limite des places disponibles Visite guidée détaillée d’un moulin cavier du 16ème siècle, monument historique en grand péril et sur le point d’être restauré. 760 route du Pavé 49320 les Garennes sur Loire les garennes sur loire Les Garennes-sur-Loire 49320 Saint-Jean-des-Mauvrets Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 81 39 16 70 http://moulindebrissac.fr Moulin cavier du XVIème siècle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

