LOTO 76 Voie Sacrée Naives-Rosières Catégories d’Évènement: Meuse

Naives-Rosières LOTO 76 Voie Sacrée Naives-Rosières, 14 janvier 2024, Naives-Rosières. Naives-Rosières,Meuse Loto. Entrée gratuite, 2€ le carton..

Dimanche 2024-01-14 fin : 2024-01-14 . .

76 Voie Sacrée Maison du Temps libre

Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est



Lotto. Free entry, 2? a box. Lotería. Entrada libre, 2 y medio por caja. Lotto spielen. Eintritt frei, 2? pro Karton. Mise à jour le 2023-09-19 par OT SUD MEUSE Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Naives-Rosières Autres Lieu 76 Voie Sacrée Adresse 76 Voie Sacrée Maison du Temps libre Ville Naives-Rosières Departement Meuse Lieu Ville 76 Voie Sacrée Naives-Rosières latitude longitude 48.79137;5.209806

76 Voie Sacrée Naives-Rosières Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naives-rosieres/