Journée nationale des moulins et du patrimoine de pays 76 Rue Nationale, 23 juin 2023, La Châtre.

La Châtre,Indre

Nouvelle édition des « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » parrainée par Carole Gaessler sur le thème : » En 2023, Fêtons 25 ans d’engagement » : démonstration de savoir-faire à l’atelier Au Fil d’Or à La Châtre..

Samedi 2023-06-23 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-26 12:00:00. EUR.

76 Rue Nationale

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire



New edition of the « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » sponsored by Carole Gaessler on the theme: « In 2023, Let’s celebrate 25 years of commitment »: demonstration of know-how at the workshop Au Fil d’Or in La Châtre.

Nueva edición de las « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » patrocinadas por Carole Gaessler sobre el tema: « En 2023, celebremos 25 años de compromiso »: demostración de saber hacer en el taller Au Fil d’Or de La Châtre.

Neue Ausgabe der « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » unter der Schirmherrschaft von Carole Gaessler zum Thema: « En 2023, Fêtons 25 ans d?engagement » (2023, 25 Jahre Engagement feiern): Vorführung von Know-how in der Werkstatt Au Fil d’Or in La Châtre.

